Застрелившего троих лесничих в Калужской области проверят на вменяемость посмертно

Лесоруба, который застрелил троих лесничих в Калужской области и наложил на себя руки, проверят на вменяемость посмертно.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.

« В о т н о ш е н и и ф и г у р а н т а б у д е т п р о в е д е н а п о с м е р т н а я п с и х и а т р и ч е с к а я э к с п е р т и з а » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и в в е д о м с т в е .

29 января стало известно, что в Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями.

Как сообщал губернатор региона Владислав Шапша, ранее судимый житель Калужской области незаконно рубил деревья. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина оказал сопротивление при задержании и захватил заложников. Трое лесничих погибли, заложники освобождены. По информации главы региона, их осмотрели врачи, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Стрелявший покончил с собой.

В январе 2025 года в Оренбургской области бизнесмен несколько раз выстрелил в голову полицейскому в отделе МВД. Правоохранитель получил повреждения лица, затылка и шеи.