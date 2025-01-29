Застрелившего троих лесничих в Калужской области проверят на вменяемость посмертно

Лесоруба, который застрелил троих лесничих в Калужской области и наложил на себя руки, проверят на вменяемость посмертно.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следком.
«В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза», — прокомментировали в ведомстве.
29 января стало известно, что в Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями.
Как сообщал губернатор региона Владислав Шапша, ранее судимый житель Калужской области незаконно рубил деревья. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина оказал сопротивление при задержании и захватил заложников. Трое лесничих погибли, заложники освобождены. По информации главы региона, их осмотрели врачи, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Стрелявший покончил с собой.
В январе 2025 года в Оренбургской области бизнесмен несколько раз выстрелил в голову полицейскому в отделе МВД. Правоохранитель получил повреждения лица, затылка и шеи.