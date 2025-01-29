Обыски начались на связанных с главой «Фонбет» адресах

Правоохранители проводят обыски по адресам, связанным с главой «Фонбет» Сергеем Анохиным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сам Анохин сейчас находится на допросе.

О задержании топ-менеджера стало известно ранее. Он пытался подкупить за взятку в 50 миллионов рублей сотрудника спецслужбы.

Гендиректор «Фонбет» задержан в Москве

В «Фонбет» заявили, что задержанный уволился пару недель назад, чтобы заняться собственными проектами в сфере киберспорта и массового футбола.