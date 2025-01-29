Самолет с пассажирами на борту потерпел крушение в Южном Судане

В среду, 29 января, в Южном Судане разбился самолет, на борту которого находился 21 человек - пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, жертвами авиакатастрофы стали 18 человек. Причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

По информации Миссии ООН в Южном Судане, самолет вылетел с нефтяного месторождения в северном штате. Воздушное судно направлялось в столицу страны Джубу.

Южный Судан - государство в Восточной Африке, граничащее с Эфиопией, Кенией, Угандой, Конго, ЦАР и Суданом. В 2021 году в Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26, который должен был доставить топливо в удаленную местность. На борту самолета не было пассажиров.