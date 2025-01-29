Женщина с ножом напала на охранника московского магазина

Женщина с ножом напала на охранника одного из продуктовых магазинов, расположенных на 9-й Парковой улице в Москве. Злоумышленница порезала руку потерпевшему.

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Об этом в среду, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— М у ж ч и н а р а с с к а з а л , ч т о п о п ы т а л с я в ы в е с т и и з т о р г о в о г о з а л а н е т р е з в у ю п о в н е ш н е м у в и д у п о с е т и т е л ь н и ц у , к о т о р а я в м е с т е с о с в о и м с п у т н и к о м в е л а с е б я в ы з ы в а ю щ е , в ы р а ж а я я в н о е н е у в а ж е н и е к о к р у ж а ю щ и м . О д н а к о ж е н щ и н а д о с т а л а н о ж , с т а л а и м р а з м а х и в а т ь и п о р е з а л а е м у р у к у . П о с л е э т о г о з л о у м ы ш л е н н и ц а с к р ы л а с ь , — рассказали на официальном сайте ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую и забрать у нее нож. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Силовики продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее суд арестовал до 13 марта мужчину, который напал с ножом на трех человек в одном из магазинов в подмосковном Щелкове. Инцидент произошел утром 13 января. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Мать нападавшего заявляла, что последнее время он себя странно вел — утверждал, что «мир должен перевернуться» и он «станет богом».