Женщина с ножом напала на охранника московского магазина
Женщина с ножом напала на охранника одного из продуктовых магазинов, расположенных на 9-й Парковой улице в Москве. Злоумышленница порезала руку потерпевшему.
Об этом в среду, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
— Мужчина рассказал, что попытался вывести из торгового зала нетрезвую по внешнему виду посетительницу, которая вместе со своим спутником вела себя вызывающе, выражая явное неуважение к окружающим. Однако женщина достала нож, стала им размахивать и порезала ему руку. После этого злоумышленница скрылась, — рассказали на официальном сайте ведомства.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую и забрать у нее нож. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Силовики продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее суд арестовал до 13 марта мужчину, который напал с ножом на трех человек в одном из магазинов в подмосковном Щелкове. Инцидент произошел утром 13 января. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Мать нападавшего заявляла, что последнее время он себя странно вел — утверждал, что «мир должен перевернуться» и он «станет богом».