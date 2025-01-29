Москвич убил любовницу во время сексуальных игр. Мужчина заявил, что закрыл ей рот и передержал. Об этом в среду, 29 января, сообщает Shot.

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38-летний Сергей сам позвонил в полицию и сообщил, что случайно убил девушку. Он рассказал, что пригласил 29-летнюю Полину в свою квартиру в Дмитровском районе и устроил ей БДСМ. Во время полового акта она потеряла сознание. Сергей отпустил ее рот, но уже было поздно.

Сначала мужчина растерялся и вынес девушку в подъезд, но затем решил вызвать экстренные службы. Сотрудники нашли ее на лестничной площадке, но не смогли спасти. Она была мертва, на ее теле обнаружены синяк под глазом и ссадина на губе.

Сергей был задержан. Он утверждает, что не намеревался убивать девушку и потерял контроль во время интимных игр. Ранее он был судим за уклонение от уплаты алиментов и подозревался в торговле наркотиками, передает Telegram-канал.

В Соединенных Штатах спустя год расследования стали известны мотивы мужчины, расправившегося со своей любовницей Зорайдой Бартоломеи и ее семьей. Девушка преступника Эрмалинда Паломо уличила бойфренда в измене и решила отомстить ему изощренным способом.