16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

В Екатеринбурге 16-летняя школьница выпила энергетик в компании друзей и забилась в конвульсиях. Спасти девочку не удалось, об этом стало известно Ura.ru.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, юная россиянка со сверстниками купила в магазине энергетические напитки, сухарики и булочки. Затем школьники отправились в 16-этажный дом на улице Фрезеровщиков. В подъезде они начали есть продукты, играли и общались.

« В к а к о й - т о м о м е н т о д н о й и з д е в о ч е к с т а л о п л о х о . О н а з а б и л а с ь в к о н в у л ь с и я х , у п а л а н а п о л , и з р т а п о ш л а п е н а , п о д р о с т о к п о с и н е л и п е р е с т а л д ы ш а т ь » , — з а я в и л с о б е с е д н и к U r a . r u .

Друзья вызвали бригаду медиков, но специалисты уже ничего не смогли сделать. По данным следователей, несовершеннолетние в день трагедии не употребляли алкоголь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию.