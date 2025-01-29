Россиянка с инвалидностью «сослепу» подписала бумаги и лишилась квартиры

© Вечерняя Москва

Жительница города Котово Волгоградской области лишилась квартиры. Об этом в среду, 29 января, сообщает «V1.RU | Новости Волгограда».

Семь лет назад россиянка взяла кредит, и, как утверждает ее сын, она была введена в заблуждение относительно условий сделки.

— М а т ь э л е м е н т а р н о о б м а н у л и . О н а с о с л е п у р а с п и с а л а с ь ( в д о г о в о р е ) , — з а я в и л г о р о ж а н и н .

Эксперты сообщили, что жилье все равно придется освободить. По их словам, если квартира передана в залог, против этого очень трудно бороться. Банк в данном случае имеет право выселить любого человека, который не выполняет условия договора, передает Telegram-канал.

Есть несколько ситуаций, когда человека могут выселить из квартиры на законных основаниях. Причем неважно, является ли недвижимость его собственностью или используется по соцнайму, сообщили эксперты.

Ипотека является одним из наиболее популярных инструментов для приобретения жилья. Однако для многих россиян она стала недоступной из-за резкого повышения ставок. Некоторые заемщики обращаются к ипотечным донорам, которые помогают людям осуществить мечту о собственном доме. Кто такие ипотечные доноры, как устроен этот механизм, какие преимущества и недостатки он имеет — разбиралась «Вечерняя Москва».