СК завершил расследование в отношении генерала Муминджанова по делу о взятке

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), бывшего руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны Валерия Муминджанова.

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

« В ц е л я х о б е с п е ч е н и я п р и г о в о р а в ч а с т и в з ы с к а н и я ш т р а ф а , г р а ж д а н с к о г о и с к а и и м у щ е с т в е н н ы х в з ы с к а н и й н а а в т о м о б и л ь и д е н е ж н ы е с р е д с т в а М у м и н д ж а н о в а н а л о ж е н а р е с т н а с у м м у , р а в н у ю р а з м е р у п о л у ч е н н о й в з я т к и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным пресс-службы, Муминджанов был заключен под стражу.

2 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении Муминджанова уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Замкомандующего арестовали 3 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, штраф и конфискация имущества по делу о взятках.