На Украине повреждены инфраструктурные объекты под Запорожьем

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области.

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Об этом проинформировал в личном Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров.

Он заявил, что в ночь на 29 января в восьми населённых пунктах региона раздались взрывы. После этого, утверждает Фёдоров, поступили сообщения о разрушениях объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины.