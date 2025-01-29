Приставы взыщут 23 миллиона рублей с устроившего стрельбу в гимназии Казани

Служба приставов начала проводить работы по взысканию более 23 миллионов рублей с осужденного Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175 в мае 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На Галявиева выписано 11 исполнительных производств. Более 20 миллионов рублей за причиненный моральный вред, 1,5 миллиона рублей исполнительных оборотов и 1,5 миллиона рублей иных взысканий имущественного характера.

В апреле 2023 года устроивший стрельбу Галявиев получил пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. На заседании он признал свою вину в преступлении и раскаялся в содеянном.

19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.