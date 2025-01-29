Давка на фестивале в Индии погубила 15 человек

Не менее 15 человек скончались во время давка в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела. Трагедия случилась, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.

« К э т о й м и н у т е с к о н ч а л и с ь п о м е н ь ш е й м е р е 1 5 ч е л о в е к . О с т а л ь н ы м о к а з ы в а ю т п о м о щ ь » , - п р и в о д и т а г е н т с т в о F r a n c e - P r e s s e с л о в а н е н а з в а н н о г о в р а ч а .

При этом точной информации о числе пострадавших пока нет.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что страшная давка произошла на религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш. Она привела к гибели 121 человек, еще 28 получили различные ранения.