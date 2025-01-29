Давка на фестивале в Индии погубила 15 человек
Не менее 15 человек скончались во время давка в индийском городе Праяградж во время индуистского фестиваля Кумбха Мела. Трагедия случилась, когда толпа паломников совершала в реке ритуал омовения.
«К этой минуте скончались по меньшей мере 15 человек. Остальным оказывают помощь», - приводит агентство France-Presse слова неназванного врача.
При этом точной информации о числе пострадавших пока нет.
Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что страшная давка произошла на религиозном собрании в индийском штате Уттар-Прадеш. Она привела к гибели 121 человек, еще 28 получили различные ранения.