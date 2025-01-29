В Приамурье определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва

В городе Белогорске Амурской области спасатели определили предполагаемое местонахождение мужчины, который пропал после взрыва на заводе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

" П р и о б с л е д о в а н и и о д н о г о и з б у н к е р о в к а м е р о й о п р е д е л е н о п р е д п о л о ж и т е л ь н о е м е с т о н а х о ж д е н и е п р о п а в ш е г о м у ж ч и н ы " , — о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

По информации ТАСС, резервуар заполнен шротом, требуется разгрузка 28 тонн. В МЧС добавили, что специалисты ведут работы круглосуточно. Накануне сообщалось, что к поиску пропавшего работника привлекли кинолога.

В ликвидации последствий задействованы 41 специалист, 11 единиц техники, среди которых 15 сотрудников МЧС России. 28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв из-за нарушения технологического процесса. На седьмом этаже выявили разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.