МЧС: в Приамурье определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва

В городе Белогорске Амурской области спасатели определили предполагаемое местонахождение мужчины, который пропал после взрыва на заводе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В Приамурье определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва
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"При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины", отметили в ведомстве.

По информации ТАСС, резервуар заполнен шротом, требуется разгрузка 28 тонн. В МЧС добавили, что специалисты ведут работы круглосуточно. Накануне сообщалось, что к поиску пропавшего работника привлекли кинолога.

В ликвидации последствий задействованы 41 специалист, 11 единиц техники, среди которых 15 сотрудников МЧС России. 28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв из-за нарушения технологического процесса. На седьмом этаже выявили разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

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МЧС России