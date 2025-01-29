Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре после атаки дронов в Нижегородской области

Очевидцы сообщили о том, что дроны атаковали Нижегородскую область, передает Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили о пожаре после атаки БПЛА в Нижегородской области
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«Дроны атаковали Нижегородскую область. Местные жители сообщают о звуках взрывов», говорится в публикации. По предварительными данным, беспилотники упали в районе нефтебазы в Кстово, начался пожар.

Официальных подтверждений информации на данный момент нет.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

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Игорь Руденя
Кстово