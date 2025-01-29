Очевидцы сообщили о пожаре после атаки БПЛА в Нижегородской области

Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре после атаки дронов в Нижегородской области
Очевидцы сообщили о том, что дроны атаковали Нижегородскую область, передает Telegram-канал Baza.
«Дроны атаковали Нижегородскую область. Местные жители сообщают о звуках взрывов», — говорится в публикации. По предварительными данным, беспилотники упали в районе нефтебазы в Кстово, начался пожар.
Официальных подтверждений информации на данный момент нет.
Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.