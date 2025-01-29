Очевидцы сообщили о пожаре после атаки БПЛА в Нижегородской области

Очевидцы сообщили о том, что дроны атаковали Нижегородскую область, передает Telegram-канал Baza.

« Д р о н ы а т а к о в а л и Н и ж е г о р о д с к у ю о б л а с т ь . М е с т н ы е ж и т е л и с о о б щ а ю т о з в у к а х в з р ы в о в » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и . П о п р е д в а р и т е л ь н ы м и д а н н ы м , б е с п и л о т н и к и у п а л и в р а й о н е н е ф т е б а з ы в Кстово, начался пожар.

Официальных подтверждений информации на данный момент нет.

Также в ночь на 29 января российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников в Торопецком районе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.