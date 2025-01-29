НАБУ подтвердило начало расследования в отношении министра обороны Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье "Злоупотребление властью или служебным положением". Об этом пишет "Страна.ua".

Заявление в отношении Умерова подал "Центр противодействия коррупции" после увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой. Украинские журналисты отмечали, что агентство оборонных закупок лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демократической партии США.

Увольнению главы агентства связывают с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа. До этого Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказ от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами.

В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на "политические игры", утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства. По словам главы ведомства, процесс закупок оружия, который должен быть конфиденциальным, стал общедоступным.