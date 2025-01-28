Огромная рыба протаранила судно с четырьмя людьми в Атлантике

Огромный марлин протаранил лодку с четырьмя людьми на борту и чуть не потопил ее в Атлантическом океане. Об этом сообщило издание Jam Press.

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Гребцы решились отправится в опасное морское путешествие от одного из Канарских остров до другого, проплыв порядка 4,8 тысячи километров за 40 дней. Однажды на океан обрушился сильнейший ветер, который поднял шторм.

Один из мореплавателей греб задними веслами и внезапно услышал жуткий скрежет, напоминающий звук при автомобильной аварии. По словам путешественников, сперва случившееся списали на столкновение с другой лодкой, однако рядом никого не оказалось. Позже выяснилось, что причиной стал марлин, который своим длинным костяным носом проткнул дно судна.

Исполинские морские обитатели часто удивляют рыбаков и морских путешественников. Так, в начале сентября огромный окунь-голиаф на глазах у рыбаков целиком заглотил черноносую акулу в американском штате Флорида. При этом люди порой из простых наблюдателей сами превращаются в добычу — в Австралии акула напала на мальчика, занимавшегося серфингом.