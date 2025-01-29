В Москве начинается суд над экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым

В среду в Москве состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Как сообщили в Хамовническом районном суде, вести процесс будет судья Марина Сырова. Ранее она председательствовала на ряде резонансных процессов.

На 29 января намечены предварительные слушания, на которых будет решен вопрос о рассмотрении дела по существу. Это заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в растрате и легализации доходов, полученных преступным путем - по статьям 160 и 174.1 УК РФ.

По версии следствия, бывший замминистра причастен к растрате 3,9 миллиарда рублей, принадлежавших банку "Интеркоммерц", а также 205 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы.