Огромная рыба напала на россиянку-аниматора в Китае

В китайском Сишуаньбане огромная рыба напала на девушку из России, которая работает аниматором-русалкой в аквариуме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, 22-летняя девушка работает русалкой-аниматором, а в ее обязанности входит плавание в огромном бассейне, который наполнен различными морскими животными. В какой-то момент на нее напала огромная рыба — животное укусило девушку за голову. В результате с россиянки слетели носовые зажимы и очки, из-за чего девушка была вынуждена всплыть на поверхность.

Как рассказала сама девушка, рыба повредила ей голову, глаз и шею. В качестве компенсации ей заплатили 700 юаней, что примерно равняется 9,5 тысячам рублей по текущему курсу. При этом изначально работодатели отказывались платить ей больше 500 юаней. Кроме того, руководство парка запретило рассказывать о нападении, хотя инцидент попал на видео, которое утекло в интернет.

Ранее хищные рыбы покусали отдыхающих в Рио-де-Жанейро.