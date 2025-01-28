В центре Киева произошла стрельба

В одном из кафе в центре Киева 28 января около 16:20 произошла стрельба. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в украинской столице в своем Telegram-канале.

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« У с т а н о в л е н о , ч т о м е ж д у 6 8 - л е т н и м п о с е т и т е л е м з а в е д е н и я и д р у г и м и г р а ж д а н а м и п р о и з о ш е л к о н ф л и к т , в х о д е к о т о р о г о о д и н и з у ч а с т н и к о в , п р е д в а р и т е л ь н о , и з т р а в м а т и ч е с к о г о о р у ж и я п р о и з в е л н е с к о л ь к о в ы с т р е л о в в с т о р о н у п о ж и л о г о м у ж ч и н ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным Нацполиции, после произошедшего стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящий момент его разыскивают. Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Житомире злоумышленники пытались взорвать наряд полиции во время вызова. Украинцы заранее арендовали квартиру с целью подорвать правоохранителей, после чего сделали ложный вызов.