Атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом Yamal Krechet в Карском море. Ролик с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 26 января, во время операции по освобождению застрявшего во льдах судна.

На кадрах ледокол быстро сближается с сухогрузом, сталкивается с ним, затем отходит назад.

При столкновении пострадала обшивка левого борта. Вместе с тем, как пояснили специалисты, ЧП не отразилось на работе реакторной установки и систем жизнеобеспечения.

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В настоящее время «50 лет Победы» продолжает работу в штатном режиме, выполняет свои задачи на Северном морском пути.