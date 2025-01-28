Самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной

Самолет авиакомпании FlyArystan совершил посадку в Астане после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании Air Astana (материнской компании FlyArystan).

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" В о в р е м я в ы л е т а р е й с а а в и а к о м п а н и и F l y A r y s t a n F S 7 3 6 6 п о м а р ш р у т у У р а л ь с к - А с т а н а п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е с о с т а е й п т и ц в а э р о п о р т у г о р о д а У р а л ь с к а . В с в я з и с о т с у т с т в и е м о т к л о н е н и й в р а б о т е с и с т е м и д в и г а т е л е й с а м о л е т а э к и п а ж п р о д о л ж и л п о л е т и п р о и з в е л п о с а д к у в а э р о п о р т у г о р о д а А с т а н ы в ш т а т н о м р е ж и м е " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е а в и а к о м п а н и и .

Специалисты аэропорта сообщили, что при осмотре самолета были обнаружены многочисленные повреждения, в том числе внутри двигателя - в основном оказались повреждены левый двигатель и обшивка с левой стороны фюзеляжа.

В конце декабря 2024 года, когда в Южной Корее разбился Boeing 737-800 с пассажирами на борту, стало известно, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж об опасности столкновения с птицами.