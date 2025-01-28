Самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной

Самолет авиакомпании FlyArystan совершил посадку в Астане после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение авиакомпании Air Astana (материнской компании FlyArystan).

Самолет столкнулся со стаей птиц над Астаной
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"Во время вылета рейса авиакомпании FlyArystan FS 7366 по маршруту Уральск - Астана произошло столкновение со стаей птиц в аэропорту города Уральска. В связи с отсутствием отклонений в работе систем и двигателей самолета экипаж продолжил полет и произвел посадку в аэропорту города Астаны в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Специалисты аэропорта сообщили, что при осмотре самолета были обнаружены многочисленные повреждения, в том числе внутри двигателя - в основном оказались повреждены левый двигатель и обшивка с левой стороны фюзеляжа.

В конце декабря 2024 года, когда в Южной Корее разбился Boeing 737-800 с пассажирами на борту, стало известно, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж об опасности столкновения с птицами.

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