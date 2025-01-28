Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море

В Карском море атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края борта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Росатомфлота».

Инцидент произошел ночью 26 января. Ледокол освобождал застрявшее во льдах судно, при околке получил повреждение обшивки края левого борта.

« Н и к т о н е п о с т р а д а л . М о р е х о д н ы е к а ч е с т в а н е у т е р я н ы . У г р о з ы с и с т е м а м ж и з н е о б е с п е ч е н и я и р е а к т о р н о й у с т а н о в к е н е т » , — о т м е т и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В компании пояснили, что атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме

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