Российский атомный ледокол получил повреждение в Карском море

В Карском море повредил обшивку борта атомный ледокол «50 лет Победы»
В Карском море атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края борта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Росатомфлота».
Инцидент произошел ночью 26 января. Ледокол освобождал застрявшее во льдах судно, при околке получил повреждение обшивки края левого борта.
«Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет», — отметили в пресс-службе.
В компании пояснили, что атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в Большом порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом дизельном ледоколе «Адмирал Макаров».