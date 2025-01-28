СМИ: Ребенок вместе с животными остался в горящей квартире на юге Москвы
Ребенок вместе с животными остался в горящей квартире на шестом этаже многоэтажки в московской районе Восточное Бирюлево на юге столицы. Мальчик просит о помощи из окна квартиры.
Об этом во вторник, 28 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Возгорание происходит в коридоре, поэтому ребенок не может покинуть жилище. Мальчик просит о помощи из окна шестого этажа, из которого идет дым. На место следуют пожарные, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».
По данным источника «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, пожарным удалось оперативно прибыть к месту происшествия и ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ребенка спасли.
Ранее одноэтажный ангар загорелся на территории таксомоторного парка на юге Москвы. Сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации возгорания. На месте работали 35 спасателей и 11 пожарных машин. Спустя время огнеборцам удалось потушить пламя.