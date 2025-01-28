Ребенок вместе с животными остался в горящей квартире на юге Москвы

Ребенок вместе с животными остался в горящей квартире на шестом этаже многоэтажки в московской районе Восточное Бирюлево на юге столицы. Мальчик просит о помощи из окна квартиры.

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Об этом во вторник, 28 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— В о з г о р а н и е п р о и с х о д и т в к о р и д о р е , п о э т о м у р е б е н о к н е м о ж е т п о к и н у т ь ж и л и щ е . М а л ь ч и к п р о с и т о п о м о щ и и з о к н а ш е с т о г о э т а ж а , и з к о т о р о г о и д е т д ы м . Н а м е с т о с л е д у ю т п о ж а р н ы е , — п е р е д а е т с л о в а с о б е с е д н и к а а г е н т с т в о г о р о д с к и х н о в о с т е й «Москва».

По данным источника «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, пожарным удалось оперативно прибыть к месту происшествия и ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ребенка спасли.

Ранее одноэтажный ангар загорелся на территории таксомоторного парка на юге Москвы. Сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации возгорания. На месте работали 35 спасателей и 11 пожарных машин. Спустя время огнеборцам удалось потушить пламя.