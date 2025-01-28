В Москве две школьницы приняли таблетки от неизвестных и оказались в больнице

В Москве две школьницы попали в больницу после того, как употребили таблетки от неизвестных парней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, две девочки 13 и 15 лет решили поехать из Рязани в Москву в тайне от родителей. В столице они направили в «Москва-Сити», где познакомились с молодыми людьми. Неизвестные предложили угостить школьниц таблетками.

После употребления девочки смогли дойти до ближайшего отеля, где уснули на диване в лобби. Приехавшие на вызов медики увезли подростков в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами.

До этого несовершеннолетние уже выезжали в Москву из Рязани, однако в первый раз их остановили полицейские и отправили обратно домой на электричке.

Ранее в столице 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками, которые появились у нее после визита совершеннолетнего друга. Известно, что семиклассница пригласила подругу и взрослого приятеля в гости, где пожаловалась им на плохое самочувствие и проблемы со сном. После этого приятель оставил девушке две таблетки рецептурного психотропного вещества, прописываемого при эпилепсии.