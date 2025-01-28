Суд в Москве продли арест блогеру Аязу Шабутдинову

Московский городской суд продлил арест на 24 дня блогеру Аязу Шабутдинову, которого обвиняют в мошенничестве.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— М о с к о в с к и й г о р о д с к о й с у д у д о в л е т в о р и л х о д а т а й с т в о о р г а н о в п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я о п р о д л е н и и с р о к а с о д е р ж а н и я п о д с т р а ж е й в о т н о ш е н и и Ш а б у т д и н о в а А я з а Р и ф а т о в и ч а , о б в и н я е м о г о в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч . 4 с т . 1 5 9 У К Р Ф , н а с р о к 2 4 с у т о к , — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

В ноябре 2023 года стало известно о задержании Аяза Шабутдинова. Сначала окружение знаменитости отрицало факт задержания, однако позднее МВД опубликовало видео обыска в апартаментах блогера. Тогда же стало известно, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». О том, кто такой Шабутдинов и что известно о его задержании, — в материале «Вечерней Москвы».