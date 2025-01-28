Суд в Москве продли арест блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве
Московский городской суд продлил арест на 24 дня блогеру Аязу Шабутдинову, которого обвиняют в мошенничестве.
Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
— Московский городской суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 24 суток, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
В ноябре 2023 года стало известно о задержании Аяза Шабутдинова. Сначала окружение знаменитости отрицало факт задержания, однако позднее МВД опубликовало видео обыска в апартаментах блогера. Тогда же стало известно, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». О том, кто такой Шабутдинов и что известно о его задержании, — в материале «Вечерней Москвы».