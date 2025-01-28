В Калуге ребенок спас из горящего дома бабушку и прабабушку

11-летний школьник из Калуги спас бабушку и прабабушку во время пожара и вызвал спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

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11-летний школьник находился дома вместе с двумя пожилыми родственницами. Когда начался пожар, ребенок не растерялся, вызвал экстренные службы и сообщил о произошедшем. Вызвав пожарных, он бросился в комнату, где находились бабушка и прабабушка .

« Я с н а ч а л а в ы в е л б а б у ш к у , о н а у ж е н а д ы ш а л а с ь д ы м о м , н о я г о в о р и л е й , ч т о в с е б у д е т х о р о ш о , е щ е ч у т ь - ч у т ь и м ы б у д е м в б е з о п а с н о с т и . К о г д а я в ы в е л е е , б р о с и л с я к п р а б а б у ш к е , н о м н е н е х в а т и л о с и л е е п о д н я т ь » , — р а с с к а з а л ш к о л ь н и к .

Прибывшие на вызов пожарные помогли пенсионерке эвакуироваться из горящего дома и потушили возгорание.

Пенсионерку-инвалида спасли на пожаре в центре Владивостока

До этого сообщалось, что в Златоусте девочка спасла свою семью от пожара. Ребенок заметил огонь, когда на территории загорелась надворная постройка, и предупредил об этом своего отца. Благодаря этому мужчина смог вовремя вывести на улицу свою супругу и двоих детей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб в количестве 31 человека и шесть единиц техники потушили возгорание, которое распространилось на 78 квадратных метрах.