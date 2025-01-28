Брат серийного педофила из Орехово-Зуева рассказал о семье и хобби мужчины
У серийного педофила, которого утром 28 января задержали в подмосковном Орехово-Зуеве, остались три ребенка и жена.
Об этом во вторник, 28 января, рассказал брат задержанного Владимир.
— У подозреваемого в педофилии, которого задержали в Подмосковье, три ребенка и жена. Мужчина два года жил в Орехово-Зуеве с семьей. В последний раз общался с братом на Новый год, когда поздравлял его с праздником, — пишет 360.ru со ссылкой на слова Владимира.
Также брат задержанного отметил, что мужчина работал в магазине, любил ходить на рыбалку и употреблять алкоголь. При этом влечения к несовершеннолетним Владимир за мужчиной не замечал. Задержанный действительно ранее привлекался к уголовной ответственности. В частности, за кражу и по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Задержать серийного педофила удалось утром 28 января. Официально он нигде не был трудоустроен. Нападать на несовершеннолетних начал с лета 2024 года. Среди пострадавших — девочки 11–14 лет. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям.