Брат серийного педофила из Орехово-Зуева рассказал о семье и хобби мужчины

У серийного педофила, которого утром 28 января задержали в подмосковном Орехово-Зуеве, остались три ребенка и жена.

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Об этом во вторник, 28 января, рассказал брат задержанного Владимир.

— У п о д о з р е в а е м о г о в п е д о ф и л и и , к о т о р о г о з а д е р ж а л и в П о д м о с к о в ь е , т р и р е б е н к а и ж е н а . М у ж ч и н а д в а г о д а ж и л в О р е х о в о - З у е в е с с е м ь е й . В п о с л е д н и й р а з о б щ а л с я с б р а т о м н а Н о в ы й г о д , к о г д а п о з д р а в л я л е г о с п р а з д н и к о м , — п и ш е т 360.ru со ссылкой на слова Владимира.

Также брат задержанного отметил, что мужчина работал в магазине, любил ходить на рыбалку и употреблять алкоголь. При этом влечения к несовершеннолетним Владимир за мужчиной не замечал. Задержанный действительно ранее привлекался к уголовной ответственности. В частности, за кражу и по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержать серийного педофила удалось утром 28 января. Официально он нигде не был трудоустроен. Нападать на несовершеннолетних начал с лета 2024 года. Среди пострадавших — девочки 11–14 лет. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям.