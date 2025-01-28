Российский школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса

В городе Магнитогорск Челябинской области восьмилетний школьник захлебнулся в бассейне банного комплекса. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, мальчик был в развлекательном заведении вместе с родителями. Когда взрослые ненадолго отвлеклись, ребенок нырнул в воду и не выплыл.

Сотрудники банного комплекса вызвали к месту бригаду скорой помощи. Прибывшие медики не смогли спасти школьника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной.

Тренер по плаванию захлебнулся в бассейне

Тогда врачи на месте проводили реанимационные действия, однако спасти мальчика им не удалось. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась в луже.