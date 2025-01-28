В суде раскрыли подробности дела бывшего смотрящего за российским городом

На Урале в Свердловском областном суде стартовал процесс дела бывшего смотрящего за Артемовском Сергея Хитрика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

© Lenta.ru

Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 1 и 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство») и по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Во время заседания он отказался выразить свое мнение по поводу обвинения. Его защита считает обвинение несостоятельным.

По версии следствия, до 2024 года Хитрик был смотрящим за Артемовском. Так, в период с 2021 до 2024 года он занимался вымогательством денежных средств и имущества для пополнения общака. Потерпевшими по делу признаны пять человек. У них фигурант требовал отдать ему суммы от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ

Ранее жена Хитрика заявила, что заявление в полицию на ее супруга написала профессиональная мошенница. Женщина отметила, что не собирается делать ангела из мужа, но по тем статьям, которые ему вменяют, он невиновен.