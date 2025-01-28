Суд утвердил пожизненный приговор главарю РДК* Капустину

Апелляционный военный суд утвердил пожизненные приговоры руководителю «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денису Капустину и другим участникам вторжения в Брянскую область, включая актера Кирилла Канахина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

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Помимо этого, суд удовлетворил иски потерпевших граждан на 10 млн рублей, а также заявления Росгвардии и брянских коммунальщиков на 3,5 млн рублей.

О том, что Капустин и Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область, сообщалось в ноябре. Как установило следствие, Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяли совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК.

В январе адвокаты Капустина и Канахина попытались обжаловать приговоры.