Мать с двумя младенцами на руках бесследно пропала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде третьи сутки идут поиски неожиданно пропавшей женщины с двумя шестимесячными сыновьями.

26 января в полицию Нижнего Новгорода поступило сообщение от местного жителя, жена которого, оставшись накануне вечером дома наедине с двумя шестимесячными сыновьями, резко перестала выходить на связь, пока ее супруг был в командировке. Полиция, приехавшая в квартиру, обнаружила, что она пуста – ни женщины, ни младенцев в ней не было.

В городе уже третьи сутки продолжаются поиски матери, которой на вид 35–40 лет, с темно-русыми волосами ниже плеч, предположительно, одетой в удлиненную зеленую куртку и серо-зеленую шапку. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина не состоит на учете в ПДН и у психиатра и ранее она не пропадала, передает NewsNN.