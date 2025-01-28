Задержанную в Азербайджане «золотую судью» могут передать России

Задержанная в Азербайджане экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева будет экстрадирована в Россию по решению суда. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в азербайджанских правоохранительных органах.

© Источник Вечерняя Москва

Хахалева была задержана в аэропорту Баку, когда собиралась лететь в Дубай. При прохождении паспортного контроля стало известно, что она находится в розыске.

— О н а б у д е т э к с т р а д и р о в а н а в Р о с с и ю п о с л е т о г о к а к с у д в А з е р б а й д ж а н е в ы н е с е т с о о т в е т с т в у ю щ е е р е ш е н и е , — с к а з а л и с т о ч н и к РИА Новости.

Скандал вокруг экс-судьи вспыхнул в 2017 году, когда в сети появилось видео с роскошной свадьбы ее дочери Софьи. На мероприятии присутствовали известные музыканты, такие как Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие, а СМИ оценили стоимость праздника в два миллиона долларов.

Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подал обращение о возбуждении дела в Высшую квалификационную коллегию судей, поскольку Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. Она также незаконно получила более одного миллиона рублей, заполняя табели учета рабочего времени, после чего уехала в Ереван.

В отношении кубанской судьи Елены Хахалевой еще в 2022 году возбудили уголовное дело.