В Орехово-Зуево задержали серийного педофила

В подмосковном Орехово-Зуево задержали педофила, который как минимум четыре раза нападал на девочек. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, 34-летний официально не работающий Андрей П. начал нападать на детей летом прошлого года и продолжал до Нового года. Предварительно установлено, что педофил совершал со школьницами разные насильственные действия. Среди пострадавших — девочки 11–14 лет.

Одну из жертв подозреваемый подкараулил около в местном сквере имени Барышникова. Там он скрутил ребенка и затащил в кусты, где изнасиловал.

На педофила возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении несовершеннолетних.

SHOT добавил, что в «послужном списке» задержанного уже есть судимости за кражи и грабежи. По словам местных жителей, после выхода на свободу рецидивист начал обманывать стариков — втирался к ним в доверие и обворовывал. И сначала его фото жители Орехово-Зуево публиковали в соцсетях, чтобы призвать к ответу как мошенника. И, как оказалось, он еще и серийный педофил. При задержании все его лицо было в синяках — вероятно, до передачи полиции его побили местные.