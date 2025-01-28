Пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку на глазах подростка с целью съесть

В кузбасском городе убили четвероногого питомца, чтобы приготовить их него блюдо. Свидетелем шокирующего преступления стал ребенок.

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Накануне в Березовском пустили на мясо собаку. По данным полиции, 14-летний подросток заметил, как на улице Волкова пьяная женщина режет питомца, и позвонил в полицию. Стражи порядка тут же приехали на место и поймали 41-летнюю живодерку. Рядом лежала мертвая собака, а в сумке женщины – нож.

– Ж е н щ и н а п р и з н а л а с ь , ч т о р е ш и л а у м е р т в и т ь с о б с т в е н н у ю с о б а к у п о к л и ч к е Н и н а , ч т о б ы у п о т р е б и т ь в п и щ у , – с к а з а л и в о б л а с т н о м М В Д .

Экспертиза показала, что дама была пьяна. На березовчанку для начала составили протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения, а потом возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Любительнице собачатины грозит до пяти лет колонии.