Пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку на глазах подростка с целью съесть
В кузбасском городе убили четвероногого питомца, чтобы приготовить их него блюдо. Свидетелем шокирующего преступления стал ребенок.
Накануне в Березовском пустили на мясо собаку. По данным полиции, 14-летний подросток заметил, как на улице Волкова пьяная женщина режет питомца, и позвонил в полицию. Стражи порядка тут же приехали на место и поймали 41-летнюю живодерку. Рядом лежала мертвая собака, а в сумке женщины – нож.
– Женщина призналась, что решила умертвить собственную собаку по кличке Нина, чтобы употребить в пищу, – сказали в областном МВД.
Экспертиза показала, что дама была пьяна. На березовчанку для начала составили протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения, а потом возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Любительнице собачатины грозит до пяти лет колонии.