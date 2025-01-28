Мощный пожар вспыхнул на подмосковном предприятии

Пожар произошел в здании мебельного предприятия в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, возгорание случилось в деревне Пешки. Площадь пожара и его причины уточняются.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, можно заметить огромный столб дыма. На другом видео запечатлено здание, объятое языками пламени. По предварительной информации подмосковного МЧС, пострадавших нет. По данным «МК», на месте работают не только пожарные, но и сотрудники скорой помощи.

Напомним, что 23 января крупный пожар произошел в строящемся складском комплексе в подмосковном Клину. По информации МЧС, огонь охватил площадь в 5 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.