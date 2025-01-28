В Челябинской области депутата задержали по подозрению в получении взятки

В Челябинской области задержали депутата собрания депутатов Троицка по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, с 2020 по 2024 годы подозреваемый, который также является директором муниципального унитарного предприятия "Троицкий банно-прачечный комбинат", получил взятку в размере не менее 160 тыс. рублей от бизнесмена за заключение договоров аренды. Мужчину задержали.

На него завели уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий", отметили в ведомстве. Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Накануне суд арестовал экс-советника губернатора Тюменской области и бывшего силовика Евгения Филиповича за получение взятки в размере 5 млн рублей. По данным источника, Филипович пообещал покровительство местному бизнесмену за нелегальную вырубку леса в регионе. Также он обещал взяткодателю защиту от уголовного дела и что у полиции не будет претензий к незаконной деятельности.