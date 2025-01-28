Мизулиной пожаловались на камеры в раздевалках в школе Читы

Камеры в раздевалках школы N1 в Чите установлены для безопасности учащихся, объяснила "Новостям Читы" директор учреждения Раиса Мыльникова после поста главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.

По словам Мыльниковой, следить за детьми никто не будет, а записи будут просматривать только в случае необходимости. Накануне Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале пост с жалобой на то, что в читинской школе установили видеокамеры в женской и мужской раздевалках. В обращении отмечается, что это переходит все границы и переодеваться в таких условиях неприятно.

В конце сообщения Мизулину просят помочь "устранить" камеры. На прошлой неделе Мизулина рассказала о распространившемся в сети видео из Кемеровской области, на котором медсестра избивает маленького ребенка. Запись чиновнице направили многие пользователи. Мизулина написала, что с ней связалась девочка-подросток, которая тоже пожаловалась на грубость медсестры из ролика.