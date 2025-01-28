В Москве из-за пожара эвакуировали "Воронцовские бани"

В Москве загорелся один из старейших и знаменитых банных комплексов "Воронцовские бани". Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным канала, из окон здания валит дым, а сотрудников и клиентов эвакуируют. На место происшествия прибыли медики и пожарные. На кадрах, снятых у входа в бани, видно, как одного человека увозят из комплекса на носилках. В прошлом октябре в Подмосковье празднование дня рождения закончилось пожаром в бане.

Инцидент произошел в Раменском. На следующий день после 28-го дня рождения местный житель решил отметить праздник в двухэтажной бане в компании друзей. После процедур его гости вышли на улицу, а именинник остался на втором этаже бани и уснул там. В какой-то момент строение загорелось. Один из приглашенных попытался вытащить уснувшего мужчину, но у него не получилось. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.