В Англии женщину посадили в тюрьму за то, что она годами терроризировала мужа

В Англии женщина попала в тюрьму за издевательства над мужем на протяжении 19 лет брака. Об этом пишет Metro. Согласно решению суда, 45-летняя Хелен Торнтон нападала на своего мужа "почти каждую ночь", а он, несмотря на это, все равно старался "любить и поддерживать ее". Однажды она ранила его острым металлическим концом электрической зубной щетки и неоднократно избивала мужчину скалкой.

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Женщина угрожала выдвинуть против него ложные обвинения, которые могли разрушить карьеру, если он подаст на нее жалобу. В конце концов супруг Торнтон набрался смелости и заявил на Хелен в полицию, предоставив в качестве доказательства запись разговоров, в которых жена угрожала ему. Впоследствии британку обвинили в нападении с причинением телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. Адвокат Торнтон заявил, что его причиной стал алкоголизм его клиентки. Она сама отрицала все обвинения, но была признана виновной и получила два года лишения свободы, а также 10-летний запрет на приближение к жертве.