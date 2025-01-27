Стали известны детали тройного убийства в Марий Эл

В СМИ появились детали тройного убийства женщины и двух ее детей в Марий Эл. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее в республике Марий Эл был арестован местный житель Александр Иванов, которого подозревают в тройном убийстве — согласно версии следствия, он зарезал свою 30-летнюю сожительницу Татьяну Салтыкову, а также двух ее детей. При этом, знакомые Иванова и Салтыковой заявили, что со стороны пара выглядела вполне благополучной.

Как сообщает источник, причиной убийства стал конфликт на почве ревности, так как мужчина заподозрил Салтыкову в измене. В какой-то момент конфликт перерос в поножовщину — Иванов взял нож и убил всю семью. При этом, сразу после убийства мужчина забрал из квартиры все деньги, а потом попытался уехать «на отдых». Отмечается, что Иванова задержали когда он ехал в Йошкар-Олу. В данный момент мужчина арестован на два месяца.

« О р г а н ы п р е д в а р и т е л ь н о г о с л е д с т в и я в ы ш л и в с у д с х о д а т а й с т в о м о б и з б р а н и и м е р ы п р е с е ч е н и я в о т н о ш е н и и м о е г о п о д з а щ и т н о г о И в а н о в а в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у , с у д о м д а н н о е х о д а т а й с т в о у д о в л е т в о р е н о » , — р а с с к а з а л а а д в о к а т п о д с у д и м о г о .

Об убийстве Татьяны Салтыковой стало известно 25 января.