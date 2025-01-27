Стали известны детали тройного убийства в Марий Эл
В СМИ появились детали тройного убийства женщины и двух ее детей в Марий Эл. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Напомним, что ранее в республике Марий Эл был арестован местный житель Александр Иванов, которого подозревают в тройном убийстве — согласно версии следствия, он зарезал свою 30-летнюю сожительницу Татьяну Салтыкову, а также двух ее детей. При этом, знакомые Иванова и Салтыковой заявили, что со стороны пара выглядела вполне благополучной.
Как сообщает источник, причиной убийства стал конфликт на почве ревности, так как мужчина заподозрил Салтыкову в измене. В какой-то момент конфликт перерос в поножовщину — Иванов взял нож и убил всю семью. При этом, сразу после убийства мужчина забрал из квартиры все деньги, а потом попытался уехать «на отдых». Отмечается, что Иванова задержали когда он ехал в Йошкар-Олу. В данный момент мужчина арестован на два месяца.
«Органы предварительного следствия вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении моего подзащитного Иванова в виде заключения под стражу, судом данное ходатайство удовлетворено», — рассказала адвокат подсудимого.
Об убийстве Татьяны Салтыковой стало известно 25 января.