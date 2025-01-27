Переехавшая во Вьетнам пара погибла от отравления алкоголем, отмечая помолвку

Недавно обручившиеся Грета Мари Оттенсон и Арно Элс Куинтон скончались после отравления метанолом, который был добавлен в алкоголь, купленный ими в ресторане во Вьетнаме. Об этом сообщает газета The Times.

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33-летняя Оттенсон и 36-летний Куинтон решили отпраздновать Рождество в ресторане и заказали «Лимончелло», который в меню указывался как «домашний ликер». На следующий день девушка пожаловалась родителям на сильное похмелье и черное пятно перед глазами. Однако пара решила не обращаться к врачам.

Позже персонал отеля обнаружил их мертвыми в своих номерах. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление метанолом.

Оттенсон и Куинтон были вместе три года и планировали свадьбу. Они переехали во Вьетнам в июле 2024 года и жили там по долгосрочной визе. Незадолго до Рождества они рассказали близким о своей помолвке, говорится в материале.

В конце декабря на семейном праздничном ужине в Бразилии произошел еще одни трагичный случай — местная жительница по имени Зели приготовила торт к новогоднему столу. Однако в результате трое человек, попробовавших десерт, скончались, а еще троих пришлось госпитализировать.