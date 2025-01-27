У восточного побережья США произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился примерно в 6 милях (9,6 км) от побережья штата Мэн, к юго-востоку от Йорк-Харбора, на глубине 8 миль (12,87 км). Об этом пишет The Boston Globe.

Журналисты уточнили, что первоначально Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 4,1, затем снизила ее до 3,9, а далее до 3,8.

По их данным, ранее сильные толчки были зафиксированы 5 апреля 2024 года на севере Нью-Джерси. Магнитуда составила 4,8.

В Национальном центре предупреждения о цунами США сообщили, что цунами на восточном побережье страны не ожидается.