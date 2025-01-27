В Париже пожар уничтожил колокольню ратуши XIX века

Крупный пожар в здании мэрии 12-округа в Париже уничтожил колокольню ратуши XIX века. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Пожар охватил здание мэрии, построенное в 1876 году, в ночь с 26 на 27 января. Позже пламя перешло и на его 30-метровую колокольню.

В тушении огня задействовали 153 спасателей и 60 пожарных машин. Пламя удалось взять под контроль только к утру, к этому моменту колокольня полностью сгорела.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Сгоревшая колокольня представляет собой уникальный архитектурный памятник. Она является воплощением французской архитектурной эклектики, сочетая в себе элементы эпохи Возрождения и черты стилей времен правления Людовика XIII и Людовика XIV.