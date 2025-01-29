Екатерину Мизулину допрашивают в суде по делу об угрозах треш-стримера

В Кировском районном суде Ярославля проходит допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщает ТАСС.

© Российская Газета

Мизулина является потерпевшей в уголовном деле против треш-стримера Аслана Дурдиева. Его обвиняют в угрозе причинением насилия по статье 119 УК РФ. Дурдиев проводил трансляции, в которых избивал и унижал несовершеннолетних. На эти стримы обратила внимание Екатерина Мизулина. Тогда блогер начал записывать "кружки" с угрозами в адрес общественницы.

Потерпевшая во время судебного заседания заявила, что лично не знакома с Асланом Дурдиевым, личной неприязни к нему не испытывает. По решению судьи Елены Сергеевой допрос Екатерины Мизулиной будет проводиться без присутствия прессы, чтобы исключить возможность разглашения сведений о частной жизни.