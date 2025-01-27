Экспертиза установила причину смерти пресс-секретаря Shaman

Судебно-медицинская экспертиза выявила причину скоропостижной смерти Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (выступает под псевдонимом Shaman). Согласно выводам экспертов, он скончался из-за проблем с сердцем, сообщил ТАСС источник в окружении усопшего.

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Ранее стало известно, что в крови Коробкова-Землянского не было обнаружено запрещенных веществ. Сердечно-сосудистая недостаточность выдвигалась в качестве версии причины смерти сразу после его кончины.

Журналист умер в ноябре прошлого года. 40-летний мужчина начал задыхаться, жена вызвала скорую, но помочь ему медики не смогли. Похороны прошли 13 ноября на Троекуровском кладбище.

Уроженец Красноярского края переехал в Москву в 2007 году. Несколько лет возглавлял пресс-службу холдинга "Европейская медиагруппа", в начале прошлого года занял в нем пост директора по коммуникациям.