Многоэтажное здание загорелось в турецкой провинции Аланья, сообщает телеканал A Haber.

Возгорание произошло в здании строящегося отеля, уточнили представители телеканала TRT. Внутри находились рабочие, которые оказались заблокированы на верхних этажах постройки.

Пожарные бригады уже начали бороться с огнем и эвакуировать рабочих, уточнили журналисты.

Ранее трое человек погибли во время пожара в Волгограде. В сгоревшей квартире в жилом доме на улице Героев Тулы нашли тела двух девочек 2021 годов рождения, а также пожилую женщину.

В больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован мальчик 2020 года рождения. По предварительной версии, очаг возгорания находился в детской комнате.