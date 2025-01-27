В Туле мужчина перевел мошенникам 13,4 млн рублей

В Туле 73-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

© Газета.Ru

Аферисты связывались с пенсионером, представляясь сотрудником поликлиники, сотрудниками ФСБ и других структур. По их словам, неизвестные получили доступ к счетам туляка, поэтому ему необходимо обезопасить свои накопления. Инструкцию злоумышленники отправили пожилому мужчине в мессенджере.

В результате пострадавший шесть дней отправлял средства аферистам на счета, которые они ему указывали.

« П о и т о г у м у ж ч и н а л и ш и л с я 1 3 м и л л и о н о в 4 2 0 т ы с я ч р у б л е й » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

На данный момент в полиции проводят все необходимые мероприятия, чтобы найти причастных к произошедшему лиц.

До этого в Красноярске мошенники обманули 27-летнюю женщину. Она планировала заработать с помощью криптовалютных бирж, для этого продала квартиры и автомобиль. Общий ущерб составил 19 миллионов рублей.