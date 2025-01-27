В Подмосковье супругов задержали за пытки в отношении дочери

В Подмосковье женщину подозревают в истязании дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Семья проживает в Лобне. По версии правоохранителей, в период с 2024 года вместе с отцом ребенка мать избивала девочку 2012 года рождения, обжигала раскаленными металлическими предметами.

Женщину задержали, в отношении ее мужа возбудили уголовное дело, следствие ходатайствует об аресте.

« В х о д е р а с с л е д о в а н и я у с т а н о в л е н о , ч т о с е м ь я н а х о д и т с я н а т е р р и т о р и и Р о с с и и н е л е г а л ь н о » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Как сообщает «Сапа», девочка сбежала из дома и попросила помощи в мечети. По ее словам, родители, помимо всего перечисленного следователями, заставляли ее просить милостыню. Старшие члены семьи применяли пытки для того, чтобы ребенок выходил на улицу и попрошайничал. Таким образом пострадавшая «обеспечивала» мать и отца.

Известно, что семья переехала в Лобню недавно. Ребенок рассказал, что хотел бы ходить учиться.