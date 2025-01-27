В посольстве Ирана в Гааге произошел пожар

Пожар произошел в здании посольства Ирака в Гааге, персонал самостоятельно покинул здание. Один человек обратился к сотрудникам скорой помощи из-за отравления дымом, сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, возгорание началось на крыше. В качестве меры предосторожности были эвакуированы учащиеся близлежащей гимназии.

Что послужило причиной пожара, пока не сообщается. На месте работают пожарные службы. Из-за сильного дыма жителям района рекомендуется держать окна и двери закрытыми и отключить вентиляцию.