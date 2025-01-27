В Росморречфлоте сообщили о подготовке к утилизации танкера "Волгонефть-239"

Танкер "Волгонефть-239" готовят к утилизации после его крушения в Керченском проливе, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

" Г о т о в и м с я к у т и л и з а ц и и " В о л г о н е ф т и - 2 3 9 " . Д л я о б е с п е ч е н и я э к о л о г и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и с у д н о в е н т и л и р у ю т , д е г а з и р у ю т , з а м ы в а ю т и п р о п а р и в а ю т . П а р а л л е л ь н о в о д о л а з ы М о р с п а с с л у ж б ы о б с л е д у ю т з а т о н у в ш и е ф р а г м е н т ы т а н к е р о в " В о л г о н е ф т ь - 2 3 9 " и " В о л г о н е ф т ь - 2 1 2 " н а г л у б и н е д о 2 0 м е т р о в " , - с к а з а л Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Как уточнил глава Росморречфлота, на этот момент работают 20 водолазов, которые проводят замер остаточных толщин металла для оценки прочности корпуса и его несущей способности. Эти данные будут использованы для определения дальнейших действий по подъему судна.

" С с а м о г о н а ч а л а о п е р а ц и и в о д о л а з ы с о в е р ш и л и 1 0 7 с п у с к о в . Р а б о т ы п р о в о д я т с я с с у д о в " В о д о л а з К у з ь м и н ы х " и " В о д о л а з М а л е е в " , з а д е й с т в о в а н ы д в е в о д о л а з н ы е с т а н ц и и " , - д о б а в и л и в в е д о м с т в е .

При этом всего для ликвидации последствий аварии задействовали 28 судов подведомственных Росморречфлоту предприятий, которые ежедневно обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя.

По данным Росморречфлота, с декабря 2024 г. в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега - свыше 18,5 тонн замазученного грунта. В очистке берега также участвуют более тысячи волонтеров из числа работников подведомственных предприятий и студентов отраслевых вузов Росморречфлота.