В Росморречфлоте сообщили о подготовке к утилизации танкера "Волгонефть-239"
Танкер "Волгонефть-239" готовят к утилизации после его крушения в Керченском проливе, сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
"Готовимся к утилизации "Волгонефти-239". Для обеспечения экологической безопасности судно вентилируют, дегазируют, замывают и пропаривают. Параллельно водолазы Морспасслужбы обследуют затонувшие фрагменты танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" на глубине до 20 метров", - сказал Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении ведомства.
Как уточнил глава Росморречфлота, на этот момент работают 20 водолазов, которые проводят замер остаточных толщин металла для оценки прочности корпуса и его несущей способности. Эти данные будут использованы для определения дальнейших действий по подъему судна.
"С самого начала операции водолазы совершили 107 спусков. Работы проводятся с судов "Водолаз Кузьминых" и "Водолаз Малеев", задействованы две водолазные станции", - добавили в ведомстве.
При этом всего для ликвидации последствий аварии задействовали 28 судов подведомственных Росморречфлоту предприятий, которые ежедневно обследуют акваторию Черного моря в районе Тамани, Крыма и Севастополя.
По данным Росморречфлота, с декабря 2024 г. в акватории было собрано более 25 тонн нефтеводяной смеси, а с берега - свыше 18,5 тонн замазученного грунта. В очистке берега также участвуют более тысячи волонтеров из числа работников подведомственных предприятий и студентов отраслевых вузов Росморречфлота.