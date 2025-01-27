В Петербурге найден убитым таинственно пропавший курьер

В Санкт-Петербурге найден убитым 40-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

© Российская Газета

Тело обнаружил один из сотрудников отеля на Гончарной улице. На место происшествия немедленно прибыла оперативная группа. На трупе обнаружены следы насильственной смерти. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины.

По данным источников "РГ", погибший пропал несколько дней назад. Он работал на заводе в Ленинградской области, но иногда подрабатывал курьером в Петербурге. Поехав на последний заказ, мужчина исчез и несколько дней не выходил на связь. Сегодня волонтеры сообщили о его смерти.